Mourinho: “Manca il regista”. Dionisi: “Meritavamo di vincere”

Il tecnico giallorosso: "I loro gol sono da incubo, da non dormirci"

Un pari che salda il gruppo: parola dello Special One. “Possono dire che Mourinho è scarso, che i giocatori sono scarsi, ma siamo un gruppo molto unito, meritavamo il punto. Poi possiamo avere i nostri limiti. I loro gol sono da incubo, da non dormirci. Sono errori di tattica individuale di base. All’inizio non avrei accettato il pari, ma abbiamo fatto 8 punti in 4 gare: non è un disastro". Poi il tecnico, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, torna sulla mancanza di un regista. “Mi manca chi riesce a gestire il ritmo. Mkhitaryan non è un regista, ma di tutti è quello che ha più criterio. È fondamentale“. Titoli di coda per Dionisi.“Kumbulla andava ammonito prima. Abbiamo avuto 2 giorni in meno di riposo. In parità numerica avemmo vinto e lo avremo meritato“.