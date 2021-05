Mourinho, lavoro in tv prima della Roma: commenterà gli Europei

L'allenatore portoghese sarà editorialista e commentatore degli Europei per l'editore News Uk e per l' emittente radiofonica “Talksport".

Prima di cominciare la nuova avventura sulla panchina della Roma, José Mourinho dovrà svolgere un altro lavoro. Sarà sempre legato al mondo del calcio ma non direttamente sui campi da gioco. Rivestirà il ruolo di commentatore del prossimo Europeo, dall'11 giugno all'11 luglio. Come scrive Massimo Cecchini su la Gazzetta dello Sport il nuovo allenatore dei giallorossi è stato richiesto dall’editore di News UK (“The Sun”, “The Times” e “Sunday Times”) e dall’emittente radiofonica “Talksport”. Il tabloid The Sun lo ha annunciato così: “IT’S the Special Sun! Chi meglio dello Special One per esprimere la sua opinione su EURO 2020 in una colonna affilata come un rasoio piena di arguzia, conoscenza ed entusiasmo classici di José". In passato Mourinho aveva già rivestito questo ruolo come consulente per beIN Sports e Sky Sports, dopo l'esperienza al Manchester United nel 2018. Come commentatore avrà sicuramente modo di visionare molti calciatori della Roma che partiranno per l'avventura europea.