Mourinho: “La vittoria è importante, la prestazione ancora di più”

Contava vincere, basta questo a Mourinho per essere davvero soddisfatto e tornare a casa con una sensazione positiva, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Perché la vittoria è meritata e perché conta tanto in ottica qualificazione. Se poi ci mettiamo anche che Mourinho ha ritrovato un ottimo Abraham, allora il quadro è ancora più bello. "Il suo gol è importante, ma la prestazione ancora di più. Ha fatto quello di cui avevamo bisogno, che è ciò che mi piace di più. Il gol l’ha fatto lui, domani magari lo farà Belotti. Il problema non è questo, ma fare in campo ciò che dobbiamo fare con la palla o senza, ciò di cui la squadra ha bisogno. E stavolta Tammy l’ha fatto molto bene".