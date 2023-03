Mourinho: “La tempesta perfetta piace anche a noi”

Segnali. Da quando la Roma ha messo piede sul suolo spagnolo è stata accompagnata da una serie di frasi chiave, che rappresentano una sorta di benvenuto da parte della Real Sociedad . L’allenatore Alguacil, addirittura, per approdare ai quarti di Europa League parla di creare "la tempesta perfetta , con onde alte trenta metri". Nessuna paura: "A noi l’Olimpico ci dà sempre la tempesta perfetta - dice José Mourinho - anche se alcune volte perdiamo. Anzi, siamo felici di trovare una tempesta, la Roma giocherà meglio: l’ambiente caldo piace anche a noi" . Il derby di domenica appare lontano: "La prossima partita è sempre la più importante. Da venerdì sarà quella con la Lazio". Nonostante i limiti, Mou si fida della Roma : "Siamo una squadra di gente seria che fa il suo lavoro al massimo, anche se qualche volta non trova risultati".

Lo certifica - sottolinea Massimo Cecchini su 'La Gazzetta dello Sport' - anche capitan Pellegrini, che giocherà col caschetto e che avvisa: "Sarà una battaglia, ma non siamo spaventati. Mi fido ciecamente della squadra". Su di sé, poi, dice sincero: "La stagione negativa è stata anche colpa mia. Non mi piace nascondermi dietro l’alibi di non essere al 100%. Non sono soddisfatto, però sono contento per il mio impegno. Ho sempre messo la squadra davanti a tutto".