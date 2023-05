Mourinho, la finale e il mistero sul futuro: “Zero contatti con altri club”

Se non è un addio già scritto, poco ci manca, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport . Almeno questa è l’impressione che ieri hanno lasciato le parole di Mourinho quando gli è stato chiesto del suo futuro. "Ne ho parlato con Pellegrini e Mancini, i due capitani, perché mi hanno fatto la stessa domanda – dice l’allenatore della Roma – A loro ho risposto in maniera obiettiva, anche se penso che questa sia una domanda più per Mendilibar che non ha un contratto. Rispetto all’Inter e a 13 anni fa è diverso, perché non avevo firmato con il Real Madrid, ma era tutto fatto. Adesso non ho nulla, zero contatti con altre società. Ma ora penso solo alla finale e a quello che vogliamo fare con il Siviglia".

Insomma, Mou ci ha girato intorno e avrebbe avuto mille modi per far capire che resta. Ed invece ha convocato i due capitani (perché?) e ha sottolineato che non ha contatti con altri club, cosa che sarebbe anche normale avendo un contratto ancora per un anno, fino al 2024. Ma resta comunque la voglia di fare un’impresa e magari lasciare così, da trionfatore assoluto. Anche perché con lo Spezia non ci sarà per squalifica e quella di stasera potrebbe essere davvero la sua ultima partita in giallorosso. Per vincere, però, ha bisogno anche della fantasia e dell’estro di Dybala. "Venti minutini, forse anche trenta nelle gambe ce li ha", dice Mou a fine conferenza.