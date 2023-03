Mourinho: “Il gol di El Shaarawy? Io l’avevo già visto il giorno prima…”

L' aveva preparata proprio così, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport: compattezza difensiva e ripartenze improvvise, con una freccia come Stephan El Shaarawy che nel primo gol ha segnato dopo una corsa di quasi 89 metri. "Ma io quel gol lo avevo già visto il giorno prima - scherza Mourinho a fine gara -. Avevamo deciso di giocare con due quinti freschi ed ElSha è anche un giocatore che non ha solo gamba e benzina, ma sa fare pure gol". Anche se a volte è costretto alla panchina. "Ma questo perché abbiamo un solo attaccante, non c'era neanche Solbakken. A volte Stephan parte dalla panchina perché ho bisogno di soluzioni nuove. Alla fine ho pensato anche a Bayern Psg, dove i tedeschi avevano in panca Gnabry, Manè e Sanè. lo non sono invidioso, ma lì un po' di invidia ce l'ho avuta: a me ne sarebbe bastato uno per cambiare prima Dybala e magari vincere anche più nettamente".