Mourinho: “Il Feyenoord è forte ma noi possiamo vincere questa Coppa”

Persino chi non ama il suo calcio lo onora, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Spoprt. Così Slot, allenatore dei Feyenoord, accoglie José Mourinho in questo modo: "Il fatto che mi piaccia molto il calcio di Guardiola non significa che non lo apprezzi. La sua bacheca di trofei paria de sé. Alla fine il calcio si basa sulla vittoria. Se c'è un allenatore bravo in questo, è Mourinho". Proprio vero. Non è un caso che dalla Spagna rimbalzino voci sullo Special One, presunto oggetto del desiderio dell' Al Nassr, club saudita dove da un po' milita anche Cristiano Ronaldo: cento milioni per lui in due stagioni. Vero? Si vedrà, perché il presente è solo Roma.