Mourinho, il decalogo silenzioso e la caccia all’ultima Coppa

Sullo schermo passano immagini di cattivi posizionamenti in fase di non possesso, di palle inattive calciate male e affrontate senza nerbo, in generale di un approccio alla partita non degno di una squadra con una classifica deficitaria per stipendi e ambizioni. In questo contesto a mezza strada fra malinconia e timori, prende la parola José Mourinho, che dice alla squadra: "Vi farò delle domande sulla partita che abbiamo giocato, ma le risposte le darò io. Se pensate che stia dicendo delle cose sbagliate, alzate la mano e mi dite quello che è il vostro pensiero". Da quel momento – più o meno come accadde a Mosè sul Monte Sinai – viene consegnato ai giallorossi un decalogo di errori fatti e da non ripetere. Sembra quasi ovvio aggiungere che nessuno abbia preso la parola per obiettare. La sensazione è che l’allenatore portoghese non sia rimasto affatto sorpreso, e il motivo lo ha detto anche a loro: "Io so già quello che voi pensate". Empatia straordinaria verrebbe da dire, ma anche un modo per ribadire che non si è degli Special One per caso.