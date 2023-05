Mourinho ha convocato tutta la rosa: Dybala in panchina, Celik al centro

Nel momento di difficoltà, è giusto stare tutti insieme. Ecco perché, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, ieri José Mourinho ha deciso di portare con sé a Monza tutti gli effettivi della rosa, anche lo squalificato Matic o gli infortunati Smalling, Llorente, Karsdorp e Belotti. Partiti per la trasferta in terra lombarda anche Wijnaldum e Dybala: il primo difficilmente potrà essere della partita, il secondo potrebbe entrare in corsa se necessario. Unico assente Kumbulla, che verrà operato in questi giorni per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Mou ha deciso di portare con sé anche il difensore della Primavera Corentin Louakima. Mou stasera dovrebbe schierare Celik tra i tre difensori, ma resta viva anche l’ipotesi di un arretramento di Cristante tra i centrali al fianco di Ibanez e Mancini, con l’inserimento di Bove in mediana dal via. Davanti, invece, alle spalle di Abraham dovrebbero giocare Solbakken e Pellegrini, con El Shaarawy sulla fascia sinistra.