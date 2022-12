Mourinho frena il Portogallo: il futuro in estate, ma con indennizzo

A vederlo ieri in campo, ad Albufeira, si è capito anche facilmente perché ha detto 'no, grazie'. José Mourinho è troppo concentrato sulla Roma, sulla ripresa e sulla volata verso la Champions dei giallorossi. Ed è troppo meticoloso e preciso come persona e come allenatore per pensare di poter fare al meglio un doppio incarico. Ed allora la Fpf (la Federacão Portuguesa del Futebol) dovrà aspettare ancora un po’ - sottolinea Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - per sperare di poterlo vedere sulla panchina della nazionale lusitana. Mourinho ha deciso quindi di continuare a pensare solo ed esclusivamente alla Roma. A cui lo lega un contratto fino al 2024, con il club giallorosso che difficilmente gli avrebbe comunque concesso di svolgere il doppio incarico, considerando anche che la Roma da qui a giugno potrebbe anche dover giocare ogni tre giorni. Ma poi, al di là della mancata volontà di Mourinho, come si sarebbe potuta incastrare la cosa? Difficile immaginarlo, proprio anche per la mancata volontà della Roma di prenderla in considerazione.