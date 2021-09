Mourinho: “E’ stata la corsa di un bambino”

Per il portoghese era la millesima gara: "Questa la ricorderò in eterno". El Shaarawy: "Emozione fantastica"

"È stata la corsa di un bambino, quella di uno di 12-13 anni che inizia a sognare con il mondo del calcio". Ma è stata soprattutto una corsa bellissima, istintiva, straripante di emozioni condensate in quei 40 metri che ha percorso con il cuore in gola per festeggiare con i suoi ragazzi sotto la Curva Sud, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Ed è stata una corsa che non dimenticherà mai, esattamente come la sua panchina numero mille. "Vero, per me era una gara speciale, la ricorderò in eterno – dice Mourinho –. Poteva finire 6-6 o 7-7 o il Sassuolo poteva vincere 2-1 come abbiamo fatto noi. Loro sono una grande squadra. Rui Patricio ha fatto due parate incredibili, noi abbiamo sbagliato 2-3 gol a porta vuota. Sono felice per la vittoria e per la mentalità della squadra, sono tre punti veramente importanti. Forse è stato lui che sta di là (il riferimento è a Dio, ndr) a decidere che io non avessi un brutto ricordo per queste mille partite". El Shaarawy sta crescendo come rendimento. "Era tanto tempo che non vivevo un’emozione così, è stato fantastico – dice il Faraone – Sono i momenti per cui vale la pena aspettare e farsi trovare pronti. L’atmosfera era magica, nell’ambiente c’è tanto entusiasmo. La corsa di Mou? Speciale".