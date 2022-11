Mourinho e Sarri alla conquista del derby

Perché ogni partita, ma questa ancora di più, vive di emozioni, sospiri, suggestioni. E non c’è tattica migliore che aver paura della propria presunzione. E una bella dose di coraggio nel non sentirsi mai tranquillo. È così che devono averla preparata Mou e Mau, spiegando ai giocatori che puoi avere il piano per ogni situazione, ma poi è quella corsa in più, quella capacità di andare oltre, a determinare tutto. E in certi casi è meglio correre il rischio di avere dei rimpianti - provandoci comunque - che dei rimorsi. Perché, sulla carta ed in classifica, Roma e Lazio in fondo sono lì. Con qualità e limiti, ma soprattutto con la voglia di regalarsi una classifica migliore. Perché ci sono dei momenti - e questo è il derby - in cui conta la voglia di andare a prendersi il futuro.