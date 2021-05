Mourinho e il gelato Special One: “Si può con mango e fragola?”

L’iniziativa di una gelateria di Torre Angela. E il tecnico su Instagram indica i suoi gusti tra i colori giallorossi

Nel segno di José Mourinho. Un feeling che cresce di minuto in minuto tra il tecnico portoghese e la Capitale, scrive Nicola Berardino su la Gazzetta dello Sport. E diventa coinvolgente nell’intera quotidianità con la complicità della fantasia. Così a Roma è nato il gelato "Special One", in onore proprio dell’allenatore giallorosso per la prossima stagione. Un’iniziativa della gelateria artigianale «Gelati-amo», che si trova in zona Torre Angela. Scegliendo un gusto "speciale" proprio per restare fedeli alle qualità del tecnico portoghese. Unendo in pratica agrumi con la dolcezza del cioccolato bianco tra le immagini di un Mourinho sorridente, già vestito di giallorosso. La sorpresa è arrivata però proprio dal tecnico che su Instagram all’annuncio del gelato ha indicato la sua preferenza per i gusti, in linea naturalmente con i colori giallorossi "Mi piacerebbero mango e fragola, si può fare?". La risposta non poteva che essere affermativa tra un entusiasmo sempre più incontenibile. "Certo mister, appena vieni a Roma siamo lieti di farglielo provare".