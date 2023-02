Mourinho è appeso alla Champions

I fischi dell’Olimpico per l'eliminazione dalla Coppa Italia, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, hanno sancito come persino José Mourinho non sia immune dalle critiche e quindi, a questo punto della stagione, l’obiettivo del quarto posto diventa prioritario, soprattutto alla luce della penalizzazione della Juventus. Per parte sua, l’allenatore portoghese dopo la partita ha cercato l’alibi della rosa corta, nonostante la partita contro la Cremonese ultima in classifica, e per giunta piena di riserve, non doveva essere considerata titanica. Eppure, se i baby Tahirovic e Volpato sono parsi ancora inadatti a sfide del genere, in molti si domandano perché gente più rodata come Camara o lo stesso Solbakken per adesso siano ai margini. Mou però ha le sue verità e, riguardo al futuro, già la scorsa settimana ha fatto recapitare ai Friedkin un messaggio via media: sono in attesa di un colloquio per definire il futuro. Tutto questo, nonostante abbia un contratto in essere fino al 2024. Senza chiarimento e senza qualificazione Champions l’addio non pare improbabile.