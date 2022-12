Mourinho deve gestire anche l’eccesso di passione

La gestione dell'aspetto emotivo sarà un altro dei punti fondamentali che lo Special One dovrà gestire in una città passionale come Roma

Fare calcio a Roma, e alla Roma in particolare, è una delle cose più difficili che ci siano, scrive ArrigoSacchi su La Gazzetta dello Sport. La città ti fagocita, ti coinvolge e ti travolge. Mourinho è un tecnico intelligente, molto esperto, che ha l'appoggio della società e anche questo è un aspetto da non trascurare. La squadra non sempre gioca un calcio bello, può sicuramente crescere sia a livello di risultati sia a livello di qualità mostrata sul campo. Ci sono ottimi elementi che, però devono ancora "fare squadra" per superare gli ostacoli. Roma è una città che distrae e per Mourinho l'impresa diventa ancora più complicata. A penalizzare la Roma è soprattutto l'aspetto ambientale: la passione, spesso, è esagerata e ciò risulta penalizzante.