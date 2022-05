Mourinho contro il Var: “Ma dov’è Banti? Vogliamo rispetto”

Il tecnico: "È di Livorno... Gente come lui ha tolto punti ai miei ragazzi. Ci servono delle spiegazioni"

Stavolta José Mourinho attacca la direzione di gara e, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, trova un grande alleato: il g.m. tiago Pinto. "Stasera c’è una doppia spiegazione per la sconfitta - dice -: una è che dopo giovedì ci mancavano energie fisiche e mentali, e lo sapevamo che ci sarebbe stata differenza con una squadra che si preparava da tutta la settimana". Le trombe però prendono fiato sul Var, per il quale viene maliziosamente detto che è di Livorno (se sapesse il poco amore che regna fra e città toscane…). "Vorrei sentire una spiegazione dal signor Banti di Livorno, che non è lontano da qua, ma non la sentiamo mai. Ho visto già, è un tocco e non è un fallo. L’arbitro era vicino e non ha dato il rigore, non era da Var e il signor Banti interviene. Se parliamo dei tre punti, finiamo così. Al di là del rigore, dico che la Fiorentina è stata più forte. Ma non stiamo parlando solo di oggi, ma stiamo parlando di Fiorentina, di Bologna, di Venezia, di tanti e tanti episodi e non ci sono spiegazioni. Dov’è il signor Banti? Non so a Coverciano, a Milano... Perché ha chiamato un arbitro come Guida che era a 10 metri e ha visto che non era rigore, perché? Sono spiegazioni che vogliamo e non abbiamo".