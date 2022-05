Mourinho con la Roma per il suo slam: “Vincere in Europa con 4 squadre”

Dopo Porto, Inter e United, cerca il poker. Ma deve sciogliere il dubbio Zaniolo-Micki. E punta su Abraham: «Finiamo il lavoro»

Adesso non si allenano più le gambe, ma la testa , scrive MAssimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport . C’è il tempo da far trascorrere nel migliore dei modi, c’è da togliere la pressione dai ragazzi, c’è da “allenare” una città innamorata e che può far deragliare anche per troppa passione. José Mourinho tutto questo lo conosce perché lo ha già visto, perché tutte queste sensazioni le ha già guidate in altri contesti e in altre situazioni. Proprio per questo, quando dice che "vincere in Europa con quattro squadre diverse (le altre tre sono Porto, Inter e Manchester United, ndr) sarebbe un’impresa". Proprio vero. Impossibile per quasi tutti, ma non per lui.

Tocca a Mourinho schierare la formazione migliore che possa indirizzare subito la partita nella direzione giusta. Diciamolo, al netto d’infortuni dell’ultim’ora, dieci undicesimi della squadra titolare dovrebbe essere pronta. Davanti a Rui Patricio toccherà a Mancini, Smalling e Ibanez, in mediana giocheranno Cristante e Oliveira, mentre sulle fasce Karsdorp e Zalewski, pronti a innescare Pellegrini e Abraham. Il dubbio, insomma, sembra essere solo uno, ma di quelli pesanti: dare fiducia a Nicolò Zaniolo oppure aspettare l’ultimo momento per vedere se Henrikh Mkhitaryan riuscirà a recuperare dall’infortunio muscolare occorsogli nella partita d’andata. La sensazione è che si vada verso una staffetta, ma si tratterà di scegliere come affrontare la partita. Come caratteristiche, gli olandesi prediligono la pressione, il gioco offensivo. Proprio per questo lasciano tanti spazi dietro la linea di retroguardia e con i difensori accettano spesso gli uno contro uno. La sensazione è che uno come Zaniolo, se avesse campo, potrebbe essere devastante, ma nello stesso tempo la gestione dell’attacco che è in grado di offrire l’armeno è di prima classe, come ha dimostrato il 3-0 nel derby contro la Lazio in cui i giallorossi schierarono in attacco il solo Abraham. Morale: per Mourinho è il tempo delle scelte. Ma l’uomo dei 25 titoli di sicuro non ha paura.