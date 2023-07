Mourinho cita Drogba e aspetta la punta. Oggi test amichevole contro il Latina

con la foto in cui ricordava la sua scelta su Didier Drogba del 20 luglio del 2004. "Non poteva segnare, non poteva lavorare, non poteva combattere, non poteva guidare. Sono stato fortunato a vincere 3 Premier League con questo tizio. Per sempre uno della mia banda", il post dell’allenatore della Roma, che aspetta con ansia l’arrivo di un centravanti. Il preferito è ovviamente Morata, le cui condizioni economiche non sono però compatibili con le operazioni che vuole mettere in essere la Roma. Che, invece, spera ancora di portare a casa Gianluca Scamacca, che con i giallorossi ha già molto più di una semplice promessa. Intanto questa mattina alle ore 10:30 la Roma gioca la sua seconda amichevole, ospitano a Trigoria il Latina. Occhi puntati su Ndicka e Kristensen, alla loro prima in giallorosso. Ma anche su Pellegrini e Aouar, per capire come si integreranno.