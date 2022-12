Mourinho chiama, Zalewski si taglia le ferie

L’esterno non ha esitato a rispondere presente alla chiamata di Mourinho e della Roma, concludendo in anticipo il periodo di ferie a cui avrebbe avuto diritto dopo il Mondiale. Il terzino vuole sfruttare il mini-ritiro in Algarve per dimostrare di essere ancora l’arma in più dello Special One, dopo una prima parte di stagione in cui non è riuscito a lasciare il segno come il tecnico si sarebbe aspettato.