Mourinho cambia le fasce

La sensazione però è che ci sarà del turnover, visto che la Roma avrà un giorno in meno di riposo rispetto ai brianzoli e domenica è attesa dal delicato appuntamento in trasferta contro l’Udinese. Probabile che ri riparta dalla squadra vista per buona parte del secondo tempo contro la Juventus. Quindi sulle fasce spazio dall’inizio a Celik e Zalewski , mentre lo Special One sta riflettendo se dare o meno un turno di riposo a Smalling , rilanciando Kumbulla titolare.

Possibile, poi, cambiamenti anche in attacco, visto che Pellegrini potrebbe arretrare in mediana al posto di uno tra Cristante a Matic, che dovrebbero fare staffetta. In questo modo si libererebbe spazio in avanti per El Shaarawy, pronto a fare coppia davanti con Dybala, anche se per l’allenatore portoghese il Faraone è più uomo da subentri che da primo minuto. Inutile dire, poi, come ci sia tanta attesa anche Belotti, che partirà dalla panchina.