Mourinho attacca gli arbitri e la Lega: “Gialli scelti e ci voleva il posticipo”

Il tecnico: "Mi dispiace che non ci sia rispetto per i giocatori, l’atteggiamento di Maresca su Mancini e Ndicka dimostra tutto"

La Roma perde, ma Mourinho prova lo stesso a guadagnarsi la scena attaccando l’arbitro e la Lega, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. "Con tutta la stanchezza accumulata, poco tempo per preparare la partita, penso che i ragazzi abbiano fatto una gara importante. Penso che il feeling di tutti era che la partita sarebbe finita con un pari. Nonostante le difficoltà, la squadra è stata tranquilla. Sono stati ammoniti Mancini e Ndicka, due gialli che sembravano scelti come quelli a Cristante e Paredes, mentre l’Inter solo Pavard. Mi dispiace che non ci sia rispetto per i giocatori, l’atteggiamento di Maresca su Mancini e Ndicka dimostra tutto. Non abbiamo avuto metà squadra a disposizione. Mancavano Spinazzola, Dybala, Smalling, Renato Sanches, Pellegrini. Ma venire qua con metà squadra con un altro regalo della Lega perché giochiamo domenica e non lunedì. Sono triste perché meritavamo di più".