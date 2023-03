Mourinho, altra stoccata alla Lazio: “La Uefa dovrà spostare la Conference da Roma”

Il mantra di José Mourinho è sempre e solo uno: avanti. Non importa se col pullman o con la fuoriserie. Il risultato giustifica anche un match da zero tiri nello specchio, che però trasforma la tempesta perfetta che cercava la Real Sociedad in un acquazzone alle soglie della primavera come scrive la Gazzetta dello Sport. Era da 6 anni che lo Special One non arrivava ai quarti di Europa League e l'ultima volta che è successo, nel 2017, l'ha vinta. Però critica la formula: «Una squadra che è stata eliminata per me deve andare a casa. Se la competizione la vince una squadra che viene dalla Champions è senza significato. Per me la competizione Europa League è per chi ha iniziato dal primo giorno». La frecciata finale è per la La Lazio. «Adesso non avrà una terza competizione europea no?! E' così, purtroppo... Adesso la Uefa dovrà spendere dei soldi per trasportare la Coppa. Poteva rimanere a Roma invece forse andrà a Firenze». Benvenuti al derby...