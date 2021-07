Mourinho al lavoro: “Conquisto i giocatori con la personalità”

Ieri doppia seduta, il tecnico sta spingendo già forte sull’acceleratore. Pellegrini e Veretout ancora a parte

A Talksport si è scusato per il tono della voce non proprio perfetto ("Perdonatemi, ma vengo da un paio di sessioni di allenamento"), poco dopo ha pubblicato una foto su instagram in cui sta studiando al laptop alcune soluzioni insieme ai collaboratori dello staff tecnico. Anche ieri Mourinho ha lavorato forte, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, con una doppia seduta (mattina e pomeriggio) in cui ha cercato di motivare tutti i giocatori a dare il massimo. Del resto, la sua filosofia è sempre quella, mettere il 100% in ogni cosa che viene fatta. "Provo ad adattarmi senza perdere la mia identità, il mio dna come persona ma soprattutto come allenatore. Devi conquistare i giocatori con il tuo talento, la tua personalità, le tue qualità e non per il tuo status, non perché esiste una gerarchia. Non sei il loro leader per status, lo diventi grazie ad un processo", le parole rilasciate dall’allenatore della Roma ad un suo sponsor personale. Ed è esattamente quello che sta provando a fare il portoghese.