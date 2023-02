Mourinho al Club: “Non attenda fino a giugno per parlarmi”

Il tecnico: "Io non mi aspetto nulla ma loro mi conoscono, nessuno lavora più di me. A dicembre potevo andar via ma ho detto no"

Nessuno sguardo avanti sul campo, molto più in là invece al futuro, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Mourinho ci tiene assai alla sfida di oggi con il Salisburgo ("È più importante questa gara che quella di domenica con il Verona, ma dove potremo arrivare in Europa non lo so, guardo al presente"), ma soprattutto lancia messaggi chiarissimi alla proprietà giallorossi sul suo futuro: "Se vogliono parlare con me a giugno, a campionato finito, mi sembra un po’ tardi… Io non mi aspetto nulla, loro invece sanno cosa aspettarsi da me, nessuno a Trigoria lavora più del sottoscritto. Il possibile addio di dicembre? Avevo la possibilità di andare ma ho deciso di no. E la storia è finita lì". Insomma, Mou ci ha messo già il carico, a modo suo. E oggi cercherà di ipotecare la qualificazione agli ottavi di Europa League.