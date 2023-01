Mou, tentazione Spinazzola. Cinquemila tifosi a Milano

Tanti i dubbi per José Mourinho, che oggi non sarà in panchina proprio come per la sfida contro l’Inter a San Siro, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. A sostituirlo ci sarà il vice Foti, che ha uno “score” di quattro partite e altrettante vittorie come capo allenatore. Il portoghese dovrebbe vedere la partita in un elegante van fuori dallo stadio, come l’altra volta. Intanto ieri ha provato sia la formazione con i “Fab Four” (Pellegrini, Dybala, Zaniolo e Abraham), sia quella più coperta, con Matic al fianco di Cristante e l’esclusione di Zaniolo. Altro ballottaggio aperto è quello sulla fascia sinistra, dove Spinazzola torna seriamente a insidiare Zalewski. Una cosa è certa: la Roma non sarà certo da sola, visto che stasera sarà accompagnata da circa cinquemila tifosi.