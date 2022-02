Mou stop: niente Spezia e Atalanta. Il club prepara l’appello

L’allenatore della Roma fermato 2 turni per "gravi insinuazioni" a Pairetto. Pinto inibito fino all’8 marzo

Per José Mourinho sono arrivate due giornate di squalifica – e la dirigenza ha tirato un sospiro di sollievo – ma a lui si sono aggiunti anche il preparatore dei portieri Nuno Santos (2 turni) e il preparatore atletico Stefano Rapetti (un turno), scrive Masismo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Finita qui? Niente affatto. Al gruppo si è unito addirittura anche il g.m. Tiago Pinto, che è stato inibito fino all’8 marzo. Insomma, dal gesto della telefonata è nato uno psicodramma. La prossima settimana, in appello, toccherà all’avvocato Antonio Conte cercare di smussare dove si potrà. Il cuore del dispositivo emesso ieri dal giudice sportivo per quasi tutti sono le «gravi insinuazioni» rivolte all’arbitro Luca Pairetto, “reo” di aver consentito ai giocatori del Verona molte perdite di tempo e di aver disposto un recupero considerato insufficiente. Quanto basta per poter dire al direttore di gara: £Ti hanno mandato apposta, ti ha mandato la Juve", alludendo ai presunti rapporti che alcuni familiari del direttore di gara avrebbero col club di Torino. Fra domani e venerdì la Roma riceverà i verbali completi di Pairetto e degli ispettori federali, per andare in appello la prossima settimana. Obiettivo chiaro: avere lo Special One in panchina per il match del 5 marzo contro l’Atalanta. Morale: non invidiamo l’arbitro che dovesse dirimere un match fra Mourinho e Gasperini.