Mou, serve una magia. Roma adesso bisogna vincere e il re di Coppe sa come si fa

Gli occhi di tigre, forse, li ha lasciati nell’armadietto dello spogliatoio per stasera, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. José Mourinho sembra avere lo sguardo di chi ha visto giorni migliori, ma le coppe europee sono il suo terreno di caccia, Certo, per la Roma non manca la litania legata a una rosa che lo Special One giudica insufficiente, ma in una notte come questa i giudizi alla fine saranno spietatamente legati solo al risultato. E lui questo lo sa benissimo. "Vogliamo sempre vincere – dice –. Sappiamo che per noi sarebbe durissimo arrivare a maggio in due competizioni, ma preferiamo gestire questa difficoltà, anche se sarebbe più facile giocare solamente in campionato". Impressioni? Meglio non provarci, perché le polemiche potrebbero avvelenare le prossime settimane. Così Mago Mou cerca di analizzare la condizione delle sue stelle per decidere quella che potrebbe essere la formazione migliore. "Cercheremo di ribaltare il risultato bugiardo dell’andata, perché la squadra non meritava di perdere. Dobbiamo fare una grande partita per passare il turno".