Mou sceglie il doppio 9. Per la risalita la Roma punta sulla coppia Lukaku-Belotti

Il paradosso è che entrambi i centravanti sono reduci dalla stagione più nera della loro carriera da big. Certo, l’attaccante belga nella scorsa annata aveva segnato pur sempre 14 gol, ma quello italiano si era fermato a soli 4 centri, per giunta con un vistoso “zero” nella casella delle reti in campionato. Per questo, con motivazioni completamente diverse, tutti e due avevano voglia di partire forte per dimostrare ai loro detrattori che su di loro ci si può contare. E allora le cronache raccontano che Big Rom è già arrivato a 7 gol in questo spicchio di stagione e il Gallo invece a 5, cioè già più del bottino raggranellato un anno fa. Non basta. Addirittura l’ex capitano del Torino ha una media realizzativa quasi pari a quella dell’ex interista, poiché ha messo a segno una rete ogni 99 minuti mentre Romelu una ogni 87 minuti. Insomma, se la rivincita – come la vendetta – è un piatto da consumare freddo, tutto sommato nessuno dei due ha voluto perdere troppo tempo per rispondere alle critiche o alle perplessità di coloro che non vedevano di buon occhio il loro ingaggio o la loro conferma in maglia giallorossa.