Mou ritrova il Porto e chiede nuovi gol. Roma su Azmoun, Shomurodov e Sorloth

Oggi sfida ai Dragoni, che segnarono una svolta nella carriera dello Special One

Oggi a Parchal, alle 21 italiane, (diretta su Sky Sport Uno e Sky Calcio), la Roma dovrà far capire a che punto è la preparazione sfidando in amichevole il Porto. Quanto basta perché Mourinho viva una specie di derby del cuore, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Nonostante proprio ieri il club abbia ufficializzato la sponsorizzazione triennale con Digitalbit (36 milioni in 3 anni), mettendo in vendita benefica le prime maglie utilizzate in amichevole, due stagioni senza il denaro della massima competizione continentale, però, hanno provocato sconquassi nel bilancio che ora il general manager Tiago Pinto sta pagando, e Mourinho con lui. L’allenatore portoghese non è tipo che cerchi alibi, ma di sicuro avrebbe voluto cominciare la seconda parte della preparazione con qualcosa di più del solo Rui Patricio come volto nuovo. Invece, pur rimanendo l’ottimismo di fondo, la trattativa con l’Arsenal per Xhaka ancora non si sblocca (nonostante i “like” che lo svizzero posta sui social giallorossi), così come non è arrivata ufficialmente la fumata bianca neppure per il terzino Viña, fisicamente già a Roma, ma bloccato dalla quarantena e quindi impossibilitato a lavorare con gli altri. La difficoltà nel piazzare gli esuberi, d’altronde, rallenta tutte le mosse. Pastore, Pedro, Fazio, Santon e Nzonzi hanno contatti che ancora non si concretizzano, Coric potrebbe andare in prestito allo Zurigo, Olsen piace al Lilla e al Rennes, mentre un campione d’Europa come Florenzi – se non fosse ceduto – potrebbe essere utile alla causa, dovendo però piazzare Reynolds altrove. Come si vede, il domino è complesso, tanto più che Mourinho vuole anche un altro attaccante. Il preferito resta Azmoun, 26 anni, dello Zenit Pietroburgo, ma la concorrenza del Bayer Leverkusen è molto forte. Così sta prendendo quota la pista Shomurodov, 26 anni, valutato circa 15 milioni, per il quale si cerca la formula col Genoa. Infine, occhio a Sorloth , 25 anni, del Lipsia, il più facile da chiudere, ma che però ha caratteristiche simili a quelle di Dzeko.