Mou, poco turnover contro la sorpresa Cremonese

Vero, il caso Zaniolo ha cannibalizzato l’attenzione dei tifosi della Roma, ma il calcio giocato, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport deve avere un fascino invincibile se si pensa che stasera contro la Cremonese l’Olimpico registrerà l’ennesimo tutto esaurito stagionale. Un dato che fa da termometro all’’interesse che la Coppa Italia ha per i giallorossi, assai ottimisti sul fatto che possa trasformarsi in uno dei possibilki obiettivi stagionali. Per questo José Mourinho farà un turnover limitato, non dimenticando come i grigiorossi abbiano eliminato il Napoli.