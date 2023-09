Mou mai così giù. Roma senza gioco, lo Special One fra narcisismo e nervosismo

Un punto in 3 gare, i silenzi, il malumore È già una storia vicina al capolinea?

Redazione

Non bastano gli sbarchi cinematografici, le sbornie di massa, il texano in versione Top Gun, lo sportello che si apre e si affaccia lui, Romelu e la sua meravigliosa attitudine nel calarsi nel suo nuovo mondo e quella roboante combinazione di nero, giallo e rosso pompeiano, scrive Giancarlo Dotto su La Gazzetta dello Sport. I pensieri cattivi sono un flagello tipo cavallette di questi tempi a Trigoria e negli scarabocchi della rete mai così assatanata. E non è la storia del punto in tre partite – una miseria – e nemmeno la calamità molto saputa dei tanti infortuni. No, niente di tutto questo. Da due anni a queste parti gli umori in casa Roma sono gli umori di Josè Mourinho. I suoi umori dettano legge. Nel bene e nel male. Di venerdì sera a impressionare non è stata la debacle della squadra, la desolante testimonianza d’inferiorità tecnica, tattica e atletica contro il Milan di Sua Divinità Leao, ma le parole di Josè Mourinho. Quelle che ha detto prima e quelle che non ha detto dopo. L’eloquenza del suo silenzio.

Ma così cupa e malmostosa. L’avete sentito anche voi il rumore dello scontento? L’abbiamo sempre raccontato José per quello che: un uomo intelligente, un asso della comunicazione, con estri mai banali da teatrante, e una storia che pochi al mondo. Come tutti i fuoriclasse dal profilo carismatico l’uomo Josè ha tante traiettorie possibili, tutte destinate al successo, ma tutte viziate dallo stesso bug: un narcisismo ai confini del patologico con un bisogno smodato di dominanza e di controllo. È il profilo del leader settario: aggregare attorno a sé più sudditi che persone. Nel suo cerchio magico, dietro la sua parola magica e i suoi atti non meno magici. Incantare uomini e masse. Dislocarli dal mondo reale e trasferirli nel suo mondo magico. Fino a che funziona è un tripudio. Quando percepisce la fine, il leader settario precipita come un Sansone perverso se stesso e i suoi amati nel baratro. Il Mourinho versione cactus di questi tempi, così rabbuiato, così tenebra e così spinoso.

Mourinho deve tornare ad essere non solo un Capo motivato e in pieno controllo, ma saper comunicare la sua felicità d’essere ancora romanista in qualche fibra della sua non facile psiche. Se non c’è, se la inventi, anche per rispetto dei tanti che spasimano per lui. Soprattutto, si rassegni a capire che, se il suo carisma langue, deve giocare su altri campi il suo destino e quello della Roma. Per esempio, quello di un gioco che oggi non esiste. Giocare il gioco. Dimostri che sa farlo. Deve finire? Finisca in bellezza.

Il dopo Mourinho sarà, quando sarà, una scelta assurda per quanto complicata. Ci sarà bisogno di un uomo uno e trino. Capace, identitario e carismatico. Un carisma inclusivo, invece che esclusivo. In tribuna, venerdì sera, c’era casualmente Daniele De Rossi.

