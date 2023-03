Mou, l’orso e i silenzi

Lo Special One non conosce terza via: o trionfa o si lamenta

Redazione

E poi silenzi, canterebbe Renato Zero. Silenzi diversi, scrive Luigi Garlando su La Gazzetta dello Sport. Quello dalla Roma durerà due settimane, per solidarietà allo squalificato José Mourinho che ha esternato il suo sdegno postando la celebre immagine delle manette. Un po’ come fanno tanti che ripetono la stessa fotografia, scattata anni prima, quando erano giovani e belli, anche a rischio di apparire patetici e fuori tempo. Lo Special One non conosce terza via: o trionfa o si lamenta. Nella foto di ieri ha il bavero sollevato alla Fonzie che non sapeva dire: "Ho sbagliato".

Ha sempre la sensazione che tutti gli vogliuno sparare addosso, come all’orso che ha attaccato il fratello del sindaco di Rabbi, in Trentino, e che per questo sarà ubbattuto. Vaga in zona dal 2006, anno del secondo titolo di Premier vinto da Mou. Anche l'orso ha un nome di tre lettere che comincia con M: MJ5. Naturalmente noi tifiamo per l'orso trentino, nella speranza che esista un modo per arginare la sua istintiva aggressività senza togliergli la vita. Le manette?