Mou l’istrione al centro del dibattito standone fuori…

Dobbiamo dirlo: è davvero il più bravo di tutti. Non solo per la sua fenomenale carriera, in cui ha vinto tutto, ma anche per la capacità di organizzare il menù, scrive Alessandro Vocalelli su La Gazzetta dello Sport. Decidendo il piatto forte da offrire. E anche stavolta, da questo punto di vista, José Mourinho non ha assolutamente deluso. Anzi, come uno chef di prima grandezza ha addirittura organizzato un pasto completo, con quattro portate. L’attacco a Chiffi, “il peggior arbitro incontrato in carriera”. La clamorosa rivelazione sul microfono portato in panchina. L’accusa velenosa alla concorrenza e all’istituzione arbitrale di stringere un patto segreto sui fischietti sgraditi. La contrapposizione totale con la società, criticata per non aver allestito una rosa competitiva e - dulcis in fundo - per non essere in grado di fare un’adeguata politica.