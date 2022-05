Mou, la Roma e la finale di Conference. Il primo passo di un lungo cammino

Il tecnico ha trasformato la stagione della Roma in un progetto da vivere insieme

Uno stadio a Tirana, troppo piccolo per contenere l’amore di un popolo. Un altro, a Roma, abbastanza grande per pacificare la voglia di esserci. Mourinho ha trasformato la stagione della Roma in un progetto da vivere insieme. E lo ha fatto a suo modo, sorridendo e frustando la squadra. In questo clima di grande fiducia tra il condottiero ed il suo popolo la Roma è arrivata a giocarsi la gara più importante degli ultimi anni.