Mou, la quinta sinfonia

Il tecnico: “Vincere è più difficile, ma con questa Roma si può fare la storia”

La parola chiave è curiosa: “Dimenticare". José Mourinho evoca un verbo che porti quasi a una cancellazione del passato, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport . Ciò che è stato non conta niente. Vale solo il presente, e tutto il futuro che si potrà modellare grazie a esso. “Dobbiamo dimenticare il fatto che potremmo vincere il nostro primo trofeo Uefa – spiega proprio al sito dell’organizzazione calcistica europea -. Occorre trattare una finale come una partita secca che porta pressione, tensione e senso di responsabilità. Serve solo pensare alla finale e all’avversario che affrontiamo”.

Mourinho avvisa: “Il Feyenoord è un grande club, che ha tradizione e per arrivare fino a Tirana ha eliminato una squadra come il Marsiglia. Si può solo riconoscere i loro meriti”. 25 i trofei vinti dallo Special One, di cui 4 al livello europeo nelle 7 finali disputate finora. Ovvero: una Coppa Uefa, due Champions e una Europa League.