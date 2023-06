Mou e Pinto: coppia di vincenti o di mine vaganti

Cresciuto in un mondo sempre più digitale e globalizzato. Sono i primi a fare i conti con le conseguenze più estreme della tecnologia, Internet, i social media e i dispositivi mobili. Ma anche gli ultimi ancora capaci di generare, da fondali miracolosamente illesi, passioni mitiche con tutta la febbre del caso. Josè è il leader di una missione che ha come insegna esclusiva il suo nome. Che sia Lisbona, Oporto, Milano, Madrid, Londra, Manchester o Londra, a bordo del suo guscio di noce, Josè è come Amleto, ha la visione dell'immenso. Tiago è un'altra cosa. Lui ha sempre avuto una visione d'insieme. Si è sempre sentito parte di qualcosa che lo eccedeva. Che fosse il negozio di ferramenta del padre, la scuola di ragazzi "difficili" in cui faceva da consulente a Oporto, ieri il Benfica, oggi la Roma. Josè è conservatore dentro, religioso e ferocemente attaccato alla patria. Tiago è laico e liberale nel suo approccio alla vita. La parola feticcio di Mou è "famiglia", si farebbe amputare la mano pur di non firmare l'atto di divorzio dalla madre dei suoi figli, Tiago Pinto è cresciuto in una società che prendeva a scivolare nelle ineffabili forme del "liquido". Troppo diversi.