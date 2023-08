Mou e lo staff squalificati. La Roma chiama Bruno: “È un grande onore”

Sarà l'ennesimo atto d'amore verso la Roma, forse anche il modo migliore per festeggiare i suoi 50 anni in giallorosso. Perché la storia d'amore tra Bruno Conti e i giallorossi inizio proprio nel 1973 e oggi si arricchisce di un'altra pagina di un romanzo meraviglioso: domani Brunetto tornerà in panchina e, chissà, potrebbe farlo anche domenica prossima, a Verona. Il motivo? La squalifica per due giornate che José Mourinho e il suo vice, Salvatore Foti, si portano dietro dalla scorsa stagione, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Squalifiche a cui per domani si aggiungono quelle di Michele Salzarulo (video match analyst, lui ha la licenza Uefa A e domenica potreibe toccare a lui) e Nuno Santos, il preparatore dei portieri: “Un'emozione grandissima - dice Conti -. L'allenatore è Mourinho e vista la squalifica sarà Stefano Rapetti la sua voce in campo: a me è stato chiesto di essere di supporto e non vedo l'ora di dare il mio contributo. Ci sarà l'ennesimo sold out, spero di portare ancora più entusiasmo, in un momento in cui la panchina dovrà sopportare diverse assenze, su tutte quella di José”.