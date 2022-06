Mou e la ripartenza. Stop agli infortuni? Via all’alternanza tra riposo e lavoro

Per informazioni, ad esempio. chiedere a Chris Smalling , che ha giocato come mai negli ultimi cinque anni. Era questo uno dei primi obiettivi della coppia Pinto-Mourinho e il rendimento fisico della Roma dimostra che è stato centrato in pieno (rispetto alle ultime due stagioni i guai muscolari sono stati dimezzati).

Per questo la Roma ha messo a punto un piano vacanze molto dettagliato che ha una parola chiave: prevenzione. Alla società e all'allenatore non interessa troppo che i giocatori arrivino in forma il giorno del raduno. Interessa che non arrivino con troppi chili in più e siano riposati. Per questo il programma è stato diviso in tre fasi: riposo, allenamento, di nuovo riposo.