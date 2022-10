Mou e Dybala, doppia sfida

Contro gli spagnoli del Real Betis un assaggio di Champions

Archiviati gli impegni di Champions, i riflettori ora si spostano su un’appendice… di Champions. Già, perché mai come quest’anno l’Europa League - in attesa anche di capire chi scenderà dalla manifestazione più prestigiosa - è competitiva, appassionante ed equilibrata, scrive Alessandro Vocalelli su La Gazzetta dello Sport.

Non a caso con squadre come Arsenal e Manchester United che vengono considerate favorite dagli esperti. Ma un assaggio di Championb, per mille motivi, si potrà gustare questa sera anche all’Olimpico, in uno stadio esaurito, con sessantamila persone in tribuna, e una Roma che va incontro a una squadra di livello come il Betis di Siviglia.

Già, perché è abitudine degli allenatori, di tutti gli allenatori, magnificare - a volte esageratamente - il valore dei rivali, per potersi costruire anche un comodo alibi. Ma stavolta Mourinho ha ragione, perfettamente ragione: in quel teatro da 60.000, sarà di scena un’avversaria di primissimo livello. Una sfida da Champions in piena regola, in cui giustamente Mourinho - anche per dare continuità dopo il grande successo di San Siro - si affida ai migliori, senza rinunciare neanche per un attimo a Dybala, il riconosciuto condottiero giallorosso.

Oggi Paulo è la vitamina, la forza, il coraggio e la suggestione di una squadra che vuole andare sino in fondo. Perché Mourinho, dopo aver chiuso il tris delle Coppe europee, ha detto chiaramente di volerci riprovare e i bookmakers non hanno faticato a credergli, inserendo pure i giallorossi tra i favoriti per la conquista della Coppa.