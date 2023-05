Mou dove vai? Psg e Real Madrid sfide intriganti ma senza offerte resta alla Roma

A Trigoria oggi si parlava portoghese. Più del solito. José Mourinho ha ricevuto Hugo Valdir e Luis Correia, due storici collaboratori di Jorge Mendes, scrive Carlo Laudisa su La Gazzetta dello Sport. Solo una visita di cortesia? Nulla di più facile. Ma il meeting non passa inosservato e conferma tutte le voci che vogliono lo Special One di punta, sulle tracce di nuove opportunità. A dispetto di un altro anno di contratto e di un importante passo verso la finale di Europa League, don José da mesi sta ballando sui tavoli più imbanditi del calcio che conta. E Mendes è l’ambasciatore perfetto per questo fine. Basta voltarsi indietro per capire come Mou ondeggi tra la voglia di rinnovare con i Friedkin e l’istinto di salutare tutti per un nuovo progetto ambizioso. I primi segnali erano già arrivati in estate, quando il suo nome era stato accostato al Chelsea, ma anche al West Ham e al Newcastle. Opzioni più o meno importanti a cui lui ha dato attenzione in maniera diversa. I maligni dicono che a Stamford Bridge sia stata essenzialmente farina di Mendes, ma senza approfondimenti adeguati degli uomini di Boehly, invece nel caso del West Ham c’era sostanza, ma José ha tentennato. Invece sarebbe andato volentieri in casa saudita: tant’è vero che un giorno in conferenza stampa, nella scorsa stagione, elogiò a sorpresa la tifoseria del Newcaste. Un omaggio tutt’altro che disinteressato...