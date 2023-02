Mou deve rifarsi con l’Empoli. Smalling, ora può rinnovare

C’è da cancellare subito la delusione (fortissima) per l’eliminazione in Coppa Italia contro la modesta Cremonese, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. E c’è da lanciare anche un mese che può mettere le ali ai giallorossi, considerando che dopo la partita di oggi pomeriggio con l’Empoli la squadra di José Mourinho affronterà in serie Lecce (fuori), Verona (in casa) e ancora la Cremonese (fuori). Ecco perché bisogna partire con il piede giusto, vincendo oggi con i toscani. Oggi Mou rimetterà dentro tutti i titolari, la spina dorsale della squadra. Ad iniziare da Chris Smalling, che con i toscani giocherà una partita chiave. Quella di oggi, infatti, per il difensore inglese sarà la ventottesima presenza stagione, quella di fatto che fa scattare la clausola di rinnovo fino al 2024. Il contratto di Smalling, infatti, scade il prossimo 30 giugno, ma ha una clausola che prevede il rinnovo automatico al raggiungimento del 50% delle presenze totali stagionali. Considerando l’eliminazione dei giallorossi dalla Coppa Italia, dovesse arrivare fino in fondo in Europa League la Roma giocherebbe in tutto 55 partite (38 di campionato, due di Coppa Italia e 15 in Europa). Il che vuol dire, appunto, che la partita di oggi è quella che fa da spartiacque. Da domani Smalling potrebbe anche firmare il rinnovo. Potrebbe, perché la clausola prevede che la facoltà di farla scattare sia nelle sue mani.