Mou detta le condizioni: vuole giocatori e un uomo forte al suo fianco

Nella vita ci sono i matrimoni d’amore e quelli d’interesse. Se però si è degli Special One, qualche volta si riesce anche a combinare i due aspetti in maniera vincente, scrive Massimo cecchini su La Gazzetta dello Sport. È quello che sta tentando di fare José Mourinho, dopo che la finale di Europa League persa col Siviglia lo ha condannato a una stagione da “zero tituli”. Le parole pronunciate sul prato e nel ventre dello stadio di Budapest e la notte insonne e furiosa trascorsa coi suoi fedelissimi racchiudono, infatti, tutte le possibili sfumature del suo pensiero, comprese le tentazioni sotto traccia del Psg (in cui il d.s. Campos lavora per portarlo) e dal Real Madrid (in cui comanda il presidente Florentino Perez, al quale è legato). Ecco, dal momento che i canti delle sirene non possono essere esplicitati perché ancora troppo timidi, è per questo che l’opzione Roma resta la più forte, anche alla luce di un contratto da 8 milioni di euro fino al 2024.