Mou dà i compiti per le vacanze. I giallorossi sono già al lavoro

Lo staff del tecnico ha preparato i programmi per i giocatori. Così la Roma potrà arrivare al meglio al raduno

José Mourinho si sta allenando per farsi trovare in forma al raduno del 6 luglio, stessa sorte tocca ai giocatori della Roma, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Tutti ci tengono ad arrivare tirati a lucido, pronti per partire forte e conquistarsi la stima del portoghese. Nei giorni scorsi l’allenatore ha inviato a tutti i giocatori un piano dettagliato di lavoro via whatsapp o mail, un programma che dovranno seguire durante le vacanze, con un occhio particolare all’aspetto nutrizionale.