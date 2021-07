Mou, colpo mancino. La Roma accelera, Vina è a un passo: si chiude a 11 milioni

Per il terzino c’è l’accordo col Palmeiras L’Arsenal può liberare Xhaka. Il tecnico vuole i due prima del ritiro in Portogallo

La Roma lunedì prossimo si trasferirà in Algarve, davanti all’Oceano Atlantico, per respirare salsedine e speranze. Proprio per questo, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, José Mourinho ha bisogno che la squadra che ha in mente – al momento, non destinata a dominare l’Europa ma solo a risalire in posizioni consone alle proprie ambizioni – abbia però quella fisionomia che chiede. Le persone che gli sono vicine raccontano che probabilmente l’allenatore portoghese ha capito che il lavoro sarà più impegnativo di quello che aveva supposto. Per questo, quando comincerà la seconda parte del ritiro nella sua terra, vorrebbe che – dopo Rui Patricio, da ieri già al lavoro – anche il nuovo terzino sinistro e il nuovo centrocampista d’ordine abbiano già un nome, un cognome e un contratto già firmato. Nelle ultime ore stanno finalmente arrivando segnali positivi. L’Arsenal ha finalmente acquistato Lokonga dall’Anderlecht e questo potrebbe sbloccare la cessione di Granit Xhaka, che da tempo ha ormai trovato un accordo col club giallorosso, con cui è pronto a firmare un quadriennale. Per sostituire Leonardo Spinazzola, invece, l’obiettivo chiaro è Matias Viña. L’accordo col Palmeiras – che chiede 15 milioni, dovendo cedere il 50 per cento della somma al Nacional Montevideo da cui l’aveva acquistato – potrebbe essere in dirittura d’arrivo sulla base di circa 11 milioni, più 2,5 milioni di bonus.