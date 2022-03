Mou, che record: 6 gol nel recupero. Ma l’attacco fa troppa fatica

SE Abraham resta a secco sono problemi. Dal 2014/15 la Roma non segnava così poco

E' una squadra che non muore mai ma è anche una squadra che segna poco . Pregi e difetti per la Roma, che in Serie A è la squadra che ha accumulato più punti negli ultimi minuti di partita, ma che ha l'ottavo attacco in Serie A con la peggiore striscia accumulata dal 2014/2015 ad oggi, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . Nessuna squadra ha segnato come la Roma (6) nei minuti di recupero, e i gol arrivati nei minuti addizionali hanno portato in dote ben 6 punti.

Ma i gol segnati sono 47 in 29 partite, media di 1.62 a partita: non si segnava così poco dal secondo anno di Rudi Garcia in panchina, quando le 40 reti in altrettante partite erano valse comunque il secondo posto in classifica. Se non segna Abraham, le altre punte fanno davvero fatica: 2 gol a testa per El Shaarawy, Zaniolo, Felix e Shomurodov. Nessun centro, poi, per Carles Perez.