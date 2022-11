Mou carica la Roma: “Questa coppa vale la Champions. L’Olimpico ci spinge”

Del resto, di quanto ci tenga a questa partita lo aveva già palesato in Finlandia, ad Helsinki ("Quella con il Ludogorets per noi è come una finale") e lo ha ribadito anche ieri. «Abbiamo solo un risultato, la vittoria, perché la nostra ambizione non è rivincere la Conference ma andare avanti in questa coppa – dice l’allenatore della Roma –. La vittoria di Verona ci ha dato positività, ma stasera sarà comunque una partita dura, considerando che all’andata ci hanno battuto ed eravamo scesi in campo con i titolari, non certo con la Primavera. Lo stadio però sarà ancora esaurito, ci sarà un ambiente da partita decisiva, come nella scorsa stagione contro Bodo, Leicester e Vitesse".