Mou cambia, rispetto all’andata tutta un’altra squadra

Nello stadio di casa finì 0-3. Viña, Kumbulla, Veretout, Shomurodov e Zaniolo erano in campo: restano fuori

Avete presente la partita d’andata? Ecco, se siete della Roma potete sperare di dimenticarla, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Rispetto alla sfida di dicembre, conclusa con la rotonda vittoria dell’Inter all’Olimpico (0-3) José Mourinho domani, fra i titolari, cambierà mezza squadra. Letteralmente. Dovrebbero restare in panchina, infatti, i vari Kumbulla, Viña, Veretout e Shomurodov, mentre Zaniolo sarà fuori per via della squalifica rimediata dopo la partita con il Napoli. Ma le novità non si fermano qui, perché anche il sistema di gioco dovrebbe essere diverso, con l’allenatore portoghese intenzionato a tornare al 3-4-2-1, cioè il modulo con una unica punta (Abraham) affiancato da due trequartisti come Pellegrini e Mkhitaryan, mentre in mediana toccherà a Cristante e Oliveira impostare e difendere la retroguardia composta da Mancini, Smalling e Ibanez, con le fasce affidate a Karsdorp e Zalewski. Occhio, però, perché la panchina giocherà un ruolo importante nella sfida. La Roma, infatti, giovedì a Leicester giocherà la semifinale d’andata di Conference League. Morale: sarà decisivo non spremere troppo le stelle. Se l’Inter è importante, la caccia alla Coppa non è da meno.