Mou blinda Zaniolo: “Resta almeno fino al 2024. La Roma i forti li vuole tenere”

Il portoghese sfida il Genoa per la 100a in A e cerca il Dna del successo: "Qui sarebbe importante"

Ci sono traguardi che portano inevitabilmente con sé l’idea del bilancio, scrive Massimo Cecchini suLa Gazzetta dello Sport. Alla vigilia della centesima partita in Serie A – officiata da un Genoa rinnovato – José Mourinho sa bene che il tempo perduto non ritorna. A volte, però, può camuffarsi da futuro, che si può modellare in base a quanto si è vissuto, si è sperato e si è vinto. In questo senso, lo Special One non dimentica gli anni d’oro della propria carriera, ed è per questo che, dovendo costruire una nuova Roma, vuole quanto meno porre le fondamenta di un progetto vincente. Così, pur allineandosi formalmente con le parole di Tiago Pinto che tanto rumore hanno creato nel mondo del calcio ("nessuno può assicurare che Zaniolo resterà in giallorosso", aveva detto il general manager martedì scorso), l’allenatore portoghese esce allo scoperto e blinda a lungo l’attaccante. Se vogliamo, quasi un invito al club a parlare di rinnovo: "Ciò che ha detto Pinto è assolutamente normale – dice Mourinho – . È difficile per un direttore onesto dire che il calciatore A, B, C o D sarà qui la prossima stagione. Perciò c’è bisogno di maturità, che è una parola chiave nel nostro progetto Roma, Certo, se mi chiedete se preferisco il mercato di altre squadre, ovviamente dico di sì, ma per il nostro profilo sono felice, perché oggi siamo più forti rispetto al 31 dicembre. Il nostro obiettivo è sempre migliorare. Per questa ragione, tornando a Zaniolo, se il mio obiettivo è quello di crescere, ovviamente i calciatori importanti devono restare sempre con noi. E lui come minimo sarà un nostro giocatore fino al 2024". Domanda: basterà questa sortita autorevole a frenare gli appetiti della Juventus e di quei club stranieri che inseguono l’attaccante? Difficile dirlo adesso, soprattutto perché la stagione dei giallorossi ancora deve prendere un indirizzo definitivo. Il club tornerà in Champions oppure no? Se avrà bisogno di plusvalenze, riuscirà a vendere bene giocatori forti ma sacrificabili come Veretout o lo stesso Ibanez? Presto per avere certezze. La sensazione è che sia Zaniolo che la Roma desiderino entrambi un rinnovo di contratto in tempi brevi, che porti l’azzurro a un ingaggio di poco inferiore a quello di capitan Pellegrini, Poi, se in estate arrivasse una eventuale maxi-offerta, le parti si siederebbero per valutare insieme.