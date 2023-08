Mou, assalto al campionato. La Roma è una scommessa: “Rinforzi top, adesso la punta”

La ripartenza, Bruno Conti, la sfida alla Salernitana e gli arbitri. Ma soprattutto il mercato, che per alcuni versi lo preoccupa ancora, ma che per altri lo ha già rasserenato un po’. Soprattutto dopo l’arrivo di Leandro Paredes e Renato Sanches, due in cui José Mourinho crede tanto. Si riparte dalla Salernitana, dunque, esattamente come nella scorsa stagione: "Hanno un ottimo allenatore e un potenziale per arrivare in Europa. Sarà una partita difficile". Poi - racconta Andrea Pugliese su 'La Gazzetta Sportiva' - l’appello ai tifosi: "Spero che giochino con noi, da attaccanti". Già, l’attaccante: "Il problema lo conosciamo tutti, soprattutto visto che Abraham si è fatto male il 4 giugno e in questo tempo non siamo riusciti a risolverlo". In questa settimana si può sbloccare qualcosa, anche se Zapata è più lontano e Marcos Leonardo si allunga verso gennaio. Ma Willian José ed Ekitiké sono due piste valide.