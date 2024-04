Motta a DDR: “Ammirazione, ma la pressione da noi non c’è”

Parole super da parte del tecnico del Bologna per il suo ex compagno in Nazionale

21 aprile 2024

"Da noi non c’è pressione, quella è tutta degli altri, di chi ambisce a grandi traguardi: perché noi in questa posizione non eravamo attesi… Noi dobbiamo sentire solo la responsabilità di fare bene il nostro lavoro come sempre”. Thiago Motta alleggerisce il pressing psicologico – ammesso ci sia – nel cuore di e del Bologna , come riporta La Gazzetta dello Sport, e ha parole super per Daniele De Rossi col quale visse anche momenti con la nostra nazionale. “Ho grande ammirazione per lui – dice il tecnico del Bologna -, un ragazzo fantastico, intelligente, bei ricordi di quando siamo stati insieme in azzurro e merita tutto quello che ha in questo momento”.

Ma è chiaro che per la gara di domani sera (previsti circa 3000 tifosi rossoblù) Thiago pensi alla sostituzione di Ferguson. “Lewis è unico: fatemi dire che mi dispiace tantissimo per quello che é successo, lui fa del bene anche fuori dal campo, lo si é visto dai compagni che gli vogliono bene. E spero di vederlo presto, lui ha una mentalità forte. Noi non cerchiamo un altro Lewis: chi entrerà sono sicuro che farà molto bene con le proprie peculiarità”. Fabbian candidato numero uno ma occhio a Moro (o Urbanski). Nell’unica gara saltata dallo scozzese, (Bologna-Genoa) il centrocampo fu con Fabbian, Moro, Freuler e Urbanski all’ala sinistra.

